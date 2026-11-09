Un allenatore di Olbia è stato condannato a tre anni e quattro mesi di carcere. Lo ha deciso il Tribunale di Cagliari. La Procura distrettuale di Cagliari, competente per i reati di di pedopornografia, aveva chiesto il rinvio a giudizio di un olbiese di 70 anni, istruttore di una società sportiva. Oggi la condanna con giudizio immediato.

Stando alle contestazioni l’uomo avrebbe ripreso una giovanissima allieva con il telefonino mentre la ragazza faceva la doccia, all’esterno di un edificio.

I fatti sono avvenuti a Olbia nel 2021, le indagini sono state condotte dalla Polizia postale di Cagliari. Lo stesso istruttore è accusato del possesso di quasi 2mila file a contenuto pedopornografico, materiale che la Polizia postale ha trovato nella memoria del cellulare.

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