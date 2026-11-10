Ha voluto rimanere ad Arzachena anche dopo la morte. È stata questa l’ultima volontà di don Francesco Cossu, originario di Badesi, lo storico parroco di Santa Maria della Neve, scomparso domenica a 90 anni nell’ospedale di Sassari. La decisione di essere tumulato nella città alla quale aveva dedicato oltre quarant’anni di ministero è stata resa nota durante i funerali, celebrati questa mattina nel Tempio Nuovo, in una giornata di lutto cittadino.

A presiedere le esequie, davanti una un chiesa gremita, molti sacerdoti, il vescovo emerito Sebastiano Sanguinetti, è stato il vescovo di Tempio-Ampurias, Roberto Fornaciari, che nell’omelia ha ricordato la testimonianza di fede del sacerdote: «Don Francesco, servo del Signore, ha fatto trasparire la gioia di servire il Signore». Un ministero vissuto nella disponibilità verso gli altri e nella fedeltà alla propria vocazione. Particolarmente sentito l'intervento del sindaco Roberto Ragnedda, che ha ricordato il sacerdote come una figura fondamentale nella crescita della comunità, sottolineandone il carattere determinato, l'impegno pastorale e l'attività di studioso delle tradizioni galluresi. Un uomo capace di accompagnare Arzachena nelle profonde trasformazioni seguite alla nascita della Costa Smeralda, senza perdere il legame con la civiltà degli stazzi. A tracciare un ricordo più personale è stato l'attuale parroco, don Giacinto Maczel, che ne ha richiamato la generosità, la tenacia e la disponibilità verso tutte le parrocchie della diocesi, anche dopo il pensionamento.

Don Francesco era stato colpito da un malore sabato, durante la presentazione del suo ventottesimo libro. Trasportato a Sassari, era morto il giorno successivo. Aveva guidato Santa Maria della Neve dal 1973 al 2016, continuando poi a svolgere attività sacerdotale. La scelta della sepoltura ad Arzachena rappresenta l'ultimo legame con una comunità della quale aveva accompagnato per decenni la vita religiosa, sociale e culturale.

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