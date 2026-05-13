Sono iniziati a Luras i lavori di decespugliamento e pulizia delle strade rurali comunali, un intervento che interesserà l’intero territorio e che punta a migliorare sicurezza, viabilità e prevenzione incendi in vista dell’estate. Le operazioni vengono eseguite con il nuovo trattore acquistato dal Comune grazie a un finanziamento ottenuto attraverso un bando del Gal Gallura, investimento che consente all’ente di rafforzare le attività di manutenzione ordinaria delle campagne.

Secondo il cronoprogramma predisposto dall’amministrazione comunale, i lavori saranno conclusi entro la fine di maggio, nel rispetto delle prescrizioni antincendio della Regione Sardegna per il 2026. Il coordinamento degli interventi è affidato all’Ufficio tecnico comunale con il supporto dell’assessora all’Agricoltura, Zootecnia, Caccia e Viabilità rurale Susanna Careddu e del delegato Luca Depperu Sassu, che seguiranno l’avanzamento delle operazioni nelle diverse zone del territorio.

Il sindaco Leonardo Lutzoni ha inoltre richiamato l’attenzione dei cittadini sull’ordinanza comunale n. 3 del 4 maggio scorso relativa alle prescrizioni antincendio. Il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo è fissato dal 1° giugno al 31 ottobre. Entro il 1° giugno proprietari e conduttori di terreni dovranno provvedere alla pulizia delle aree da sterpaglie, rovi e materiale secco, soprattutto lungo le strade pubbliche e in prossimità di fabbricati rurali. Previsti anche obblighi per la realizzazione delle fasce parafuoco e limitazioni agli abbruciamenti, consentiti solo previa autorizzazione del Corpo forestale. L’amministrazione invita gli automobilisti alla prudenza durante il transito nelle aree interessate dai lavori, dove saranno presenti mezzi operativi in movimento.

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