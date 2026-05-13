Sardegna terra di accoglienza e nuovi inizi. Sono arrivati ieri sera ad Alghero nove studenti palestinesi che proseguiranno il loro percorso universitario all’Università degli Studi di Sassari grazie alle borse di studio finanziate dall’Ateneo, dall’Ersu e dalla Regione Sardegna.

Ad accoglierli le parole di benvenuto della presidente della Regione, Alessandra Todde: «Qui non sarete soltanto studenti ospiti, sarete parte di una comunità che conosce il valore della dignità, dell’accoglienza e della libertà».

«Nessun giovane dovrebbe vedere il proprio futuro fermato dalla guerra – ha aggiunto Todde – e nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere tra la propria terra e il diritto a studiare». Ai nove studenti l’augurio di trovare in Sardegna non solo un percorso formativo, ma anche uno spazio di ripartenza e crescita. «Vi auguro di trovare in Sardegna la forza per ricominciare – ha concluso la presidente – e di poter tornare un giorno in una Palestina libera dalla guerra».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata