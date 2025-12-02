Ciclo-escursionismo e trekking: Luogosanto rilancia il turismo esperienzialeIl paese “mariano” rilancia con una giornata pensata per valorizzare l’autenticità del suo paesaggio rurale
Luogosanto consolida la propria vocazione al turismo lento con “Luogosanto Hike & Bike – Tra Stazzi e Cussogghji”, in programma il 13 dicembre nel cuore della Gallura. Dopo il successo del Forum regionale del turismo esperienziale, il paese “mariano” rilancia con una giornata interamente dedicata al ciclo-escursionismo e al trekking, pensata per valorizzare l’autenticità del suo paesaggio rurale.
Il calendario prevede due itinerari in bici, di diversa difficoltà e adatti a MTB, E-MTB e Gravel, oltre a un trekking escursionistico di media lunghezza. I percorsi attraversano stazzi storici, cussogghji nascosti, affioramenti di granito e sentieri immersi nella macchia mediterranea, offrendo ai partecipanti un’immersione diretta nella cultura agropastorale locale.
L’evento, patrocinato dal Comune, è organizzato da un gruppo di operatori specializzati nel turismo outdoor e nel cicloturismo, in collaborazione con l’Associazione culturale Lu Juali e la Pro Loco. Le attività partiranno nelle prime ore del mattino e si concluderanno con un pranzo comunitario all’Eremo di San Trano, uno dei luoghi simbolo del territorio.
Aperta a tutti gli appassionati, l’iniziativa comprende assicurazione e pranzo. Per chi arriva da fuori, sono disponibili agriturismi convenzionati segnalati nell’info-kit dedicato.