droga
02 dicembre 2025 alle 15:33aggiornato il 02 dicembre 2025 alle 15:38
Al porto di Olbia con 42 chili di cocaina, condannati a cinque anni due fratelli di OlienaSalvatore e Graziano Farci erano stati arrestati lo scorso marzo, il giudice ha concesso i domiciliari
Due fratelli di Oliena,Salvatore e Graziano Farci, sono stati condannati a Tempio a cinque anni di carcere per detenzione di droga. Nel marzo scorso erano stati arrestati nel porto di Olbia perché trovati in possesso di 42 chili di cocaina. La droga era nascosta all’interno di un camion.
Il pubblico ministero Alessandro Bosco aveva chiesto la condanna a 10 anni di carcere. Il giudice, su richiesta dell’avvocato difensore Maurizio Scarparo, ha concesso anche gli arresti domiciliari per entrambi gli imputati.
