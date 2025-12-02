Blitz dei carabinieri nelle ultime ore sul traghetto La Maddalena-Palau. Fermate e arrestate sei persone, tutte di nazionalità rumena.

I sei sarebbero i responsabili di una serie di furti commessi in diversi supermercati della Maddalena.

Trovata dai militari anche la refurtiva, sottoposta a sequestro.

Già fissato a Tempio il processo per direttissima, che si svolgerà nella mattinata odierna.

