Sette milioni per riqualificare un tratto di un'arteria di un collegamento strategico tra la costa gallurese e le province di Oristano e Nuoro. La Regione ha concesso il finanziamento alla Provincia Gallura Nord Est Sardegna per la messa in sicurezza della Strada provinciale 87, nel tratto Santa Giusta - Vaccilleddi, nel Comune di Loiri Porto San Paolo. Il progetto prevede la razionalizzazione dell’attuale tracciato con l’obiettivo di ridurre in maniera significativa l’intenso traffico veicolare che oggi attraversa la frazione di Burrasca, migliorando al tempo stesso la sicurezza e la fluidità della circolazione. L’opera consentirà, inoltre, di adeguare la geometria stradale, ormai non più idonea a sostenere gli attuali volumi di traffico, su una direttrice che, negli anni, ha assunto un ruolo strategico di collegamento tra la SS 131 d.c.n. e la zona costiera. «Si tratta di un intervento fondamentale non solo per il nostro Comune, ma per l’intera area gallurese, che potrà contare su una viabilità più moderna, sicura ed efficiente: i lavori rappresentano un passaggio decisivo per migliorare la mobilità del territorio e rispondere a una necessità infrastrutturale attesa da tempo da cittadini, operatori economici e turisti”, ha detto il sindaco, Francesco Lai.

