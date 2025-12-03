Il Comune di Tempio Pausania ha approvato il programma Tempio Natale 2025, confermando la volontà dell’Amministrazione di proseguire il percorso avviato negli ultimi anni per valorizzare il tessuto socio-economico e culturale cittadino. La delibera definisce calendario e contributi destinati alle iniziative natalizie, affidando agli uffici le direttive operative. Il budget complessivo ammonta a 33.488 euro, distribuito tra associazioni, comitati e realtà culturali del territorio.

Per quanto riguarda i contributi destinati agli addobbi nelle frazioni: Nuchis e Bassacutena ricevono ciascuna 2.000 euro, mentre San Pasquale ottiene 500 euro. Tra le attività sostenute figurano le Cornamuse di Natale, il concerto “Suoni, Voci, Radici”, il Coro Gospel Washington promosso dalla Fondazione Bernardo De Muro, il progetto Wonderland, le animazioni dedicate ai bambini e una serie di iniziative culturali e ricreative diffuse. Completano il calendario il Torneo di Scacchi, la rassegna “Poni Menti a Me Puru d’Invernu” e la Missa Noa dell’Associazione Ennio Porrino. Un programma che prevede il coinvolgimento delle realtà locali, con l’obbiettivo di contribuire ad offrire alla popolazione un Natale che tradizione, cultura e partecipazione.

