Sono in corso i lavori a Palau per la realizzazione del nuovo sottopassaggio pedonale di via del Faro che, una volta ultimato, consentirà dalla periferia di recarsi al centro del paese o anche alle Poste.

L’attuale passaggio, sotto il ponte ferroviario, misto fra auto e pedoni, presenta caratteri di pericolosità soprattutto per i secondi, in particolare durante la stagione scolastica senza parlare dell’estate, soprattutto nel caso di concomitante passaggio di autovetture. Una situazione dunque che richiede di essere migliorata per garantire una maggiore sicurezza.

Il secondo tunnel che è in via di realizzazione, come si può vedere dalla simulazione fotografica, ha dimensioni ridotte rispetto all’altro sottopassaggio; verrà rivestito di granito locale con adeguata illuminazione. Il progetto prevede anche il rinverdimento delle scarpate con nuova vegetazione, come le essenze arbustive a crescita ridotta ma autoctone.

«Ci vorrà qualche mese perché i lavori siano ultimati», informa l’Amministrazione comunale, «ma al termine di essi, tutti i pedoni, comprese le famiglie che ogni giorno attraversano il ponte per accompagnare i bambini alle scuole materna e secondaria, saranno al sicuro perché percorreranno non più la carreggiata stradale bensì il tratto pedonale. Al termine dei lavori, tutto ciò che per sicurezza è stato smontato, verrà ripristinato come in origine».

