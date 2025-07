Ci sarebbe un’altra contestazione per la banda che avrebbe messo a segno una decina di colpi, scippi e furti, in Costa Smeralda e in diverse località del territorio di Arzachena. Le tre persone arrestate nelle primissime ore di oggi dai Carabinieri di Olbia e di Porto Cervo avrebbero derubato un turista a Cannigione. L’uomo sarebbe stato accerchiato e poi uno dei presunti ladri gli avrebbe strappato dal polso un costoso Patek Philippe.

Il terzetto finito in manette, persone di età compresa tra i 30 e i 45 anni, è di nazionalità francese e avrebbe un curriculum di tutto rispetto in fatto di scippi di orologi in molte località turistiche europee. Sarebbero stati riconosciuti dalla turista alla quale hanno sottratto, a Porto Cervo, un Richard Mille da 360mila euro, facendola finire in ospedale con un trauma cranico.

La vittima, assistita dall’avvocato Rino Cudoni, si è già è presentata nella caserma di Porto Cervo. Lo stesso Cudoni assiste altre vittime di furti messi a segno ad Pantogia e Abbiadori. I tre, difesi dall’avvocato Alberto Sechi, potrebbero comparire già domani davanti al gip di Tempio.

