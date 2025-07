Pronta a premiare gli studenti meritevoli, anche quest’anno l’amministrazione comunale di Olbia assegnerà le borse di studio ai giovani che hanno concluso il ciclo di studi di medie, superiori e agli adulti che hanno affrontato i corsi serali.

«Con grande soddisfazione, anche quest’anno rinnoviamo l’impegno concreto a favore dei giovani attraverso l’assegnazione di borse di studio per merito agli studenti e alle studentesse che si sono distinti per i risultati scolastici conseguiti nel corso dell’anno scolastico 2024/2025 – afferma l’assessora alla cultura Sabrina Serra - Crediamo fermamente che il merito debba essere riconosciuto e premiato, perché rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita culturale, personale e professionale delle nuove generazioni. Con questo bando vogliamo valorizzare l’impegno, la costanza e il talento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma anche di coloro che hanno intrapreso percorsi formativi nelle istituzioni scolastiche per adulti. Le borse di studio non sono solo un riconoscimento, ma anche un incentivo a proseguire con determinazione nel proprio cammino di formazione».

Le domande possono essere presentate entro l’8 agosto 2025, le borse di studio saranno assegnate secondo questi criteri: per la scuola secondaria di primo grado 200 euro ai 9 e 300 alle votazioni 10 e 10 e lode, per la scuola secondaria di secondo grado 250 euro alla votazione da 95 a 97, 300 euro da 98 a 99 e 350 per chi ha raggiunto 100 e 100 con lode.Tutte le informazioni sono presenti sul sito www.comune.olbia.ot.it

© Riproduzione riservata