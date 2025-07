E’ partita ufficialmente la raccolta fondi per l’associazione Orchestra Spensierata che si concluderà con l’ultramaratona, e staffetta solidale, “Corro Spensieratamente”. Il progetto, ideato da Maurizio Porcu, che prende il via oggi, terminerà il 4 ottobre: 65 giorni per donare fondi e, infine, 65km di corsa per consegnare le donazioni.

Al termine del periodo prestabilito, infatti, Maurizio Porcu, partendo dalla spiaggia di Cala Moresca, nel comune di Golfo Aranci, attraverserà Olbia, Telti e Calangianus, per giungere a Berchidda. L’ultramaratona vuole essere un punto di incontro tra sensibilità a favore delle attività dell’Orchestra Spensierata, associazione berchiddese di ragazzi con disabilità. «Sarà un gioco di squadra – afferma Maurizio – nel quale io sarò solo il tassello finale dell’attenzione che verrà riservata ai ragazzi dell’Orchestra Spensierata e che gli permetterà di incrementare le attività che svolgono durante il corso dell’anno, a partire dai laboratori musicali o di ceramica, per proseguire con le attività che svolgono col progetto Estate al mare».

Ancora presto per parlare dei dettagli organizzativi ma l’attenzione rivolta dalle associazioni sportive del territorio è già alta e diversi atleti hanno già preso contatto per accompagnare Maurizio, per tratti più o meno lunghi, nella sua “Corro Spensieratamente”, dimostrazione della generosità di tutti i Galluresi, sempre attenti a questo genere di eventi. «L’invito è quello di donare fin da ora, e condividere il link con quante più persone si conoscono - ribadisce Maurizio - anche questo è un modo per essere presenti in tutto questo periodo, in vista di ottobre».

Semplici le modalità per donare: attraverso GoFundMe, dove è sufficiente cercare "Corro Spensieratamente" oppure contattando direttamente Maurizio Porcu al 3314846222, il presidente della ProLoco di Berchidda, Lello Desole, al 3925802162 o la Presidente dell’Orchestra Spensierata, Marialba Cossu, al 3779745023, tutti pronti a fornire tutte le informazioni utili.

