Il tasso di natalità a Santa Teresa Gallura s’è più che dimezzato in un anno, essendo passati dai 39 bimbi nati nel 2023 ai 16 del 2024. Lo si rileva dal DUP 2026-28. In numero più basso in assoluto di nascite quello registrato l’anno scorso, degli ultimi 6 anni. Questo a fronte di un sostanzialmente costante numero di decessi (57 nel 2024 contro 16 nascite), mediamente quasi il triplo negli ultimi 6 anni rispetto alle nascite. Eppure, nell’ultimo quinquennio (2020-2024), la popolazione è aumentata, essendo passata dai 5.183 abitanti nel 2020 ai 5.294 nel 2024. Da dove dunque scaturisce l’aumento della popolazione? Non può che essere che dal tasso migratorio; Gli emigrati, ovvero coloro che sono andati via da Santa Teresa negli ultimi anni sono progressivamente diminuiti, da 161 nel 2019 a 110 nel 2024, a parte nell’anno 2020 (della pandemia) quando ad andar via furono in 257 mentre, di contro, è cresciuto il numero degli gli immigrati, i nuovi arrivi residenti, passati da 149 nel 2019 a 181 nel 2024, con saldo migratorio di 71 persone in più. Dato che fa, di Santa Teresa Gallura, il 3º comune della Sardegna con la più alta percentuale di cittadini stranieri, pari al 13,8% della popolazione residente.

