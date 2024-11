I numeri parlano chiaro: questa è stata «una stagione molto positiva», afferma Luisa Pasella, delegata a turismo, commercio, marketing, spettacoli, comunicazione, del Comune di Palau, «con un aumento di turisti sia italiani che stranieri ma soprattutto è interessante l’emergere di nuovi mercati, come quello polacco, e come quello statunitense, una nazionalità questa che riesce a confluire sul territorio una maggiore redditività».

Numeri, analisi e considerazioni sono stati illustrati, nella sala consiliare, lo scorso 30 ottobre, dalla stessa delegata e dall'assessore Fabrizio Aisoni. I dati sono stati quelli forniti dalla Piattaforma Wind, con la quale il Comune ha una convenzione. Nel periodo che va dal 1° aprile al 12 ottobre scorso i flussi turistici totali sono stati complessivamente pari a 652.177; l’1% in più ad aprile 2024 rispetto ad aprile 2023; il 9% in più a maggio, il 6% in più nei mesi di luglio e agosto (367.226 contro 346.158 nel 2023) e il 3% in più nei mesi di settembre-ottobre. Di questi il 30% stranieri (+3,5%); e sulla base dei dati rilevati dall’Ufficio Turismo c’è stato un incremento di oltre il 9% degli italiani mentre dei turisti provenienti dall’estero risultano essere più numerosi i tedeschi e i francesi. Per quanto riguarda la Tassa di soggiorno relativa ai pernottamenti, questi si sono incrementati del 12% per un importo complessivo di 2.051.299 euro. Ma c’è di più: «i dati dicono che anche la “bassa stagione” è una “buona stagione” – afferma Luisa Pasella - e vale dunque la pena di tenere aperte le attività perché questi dati ci dicono che c’è stato un aumento anche ad aprile e a ottobre, nei cosiddetti "mesi di spalla"».

