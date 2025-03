A Palau la Bandiera Blu viene riconosciuta ininterrottamente dal 2012 e quest’anno il Comune vuole fare 13! Per questo motivo, su proposta dell’assessore Fabrizio Asole, ha approvato il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale - Bandiera Blu 2025.

Da quest’anno la Fee (Foundation for Environmental Education) ha introdotto, con carattere obbligatorio, un nuovo adempimento, consistente nell’adottare e approvare, da parte della Giunta, il piano, attraverso il quale è necessario argomentare e documentare le azioni in corso e in programma nel triennio 2025-2027.

Nello specifico, si tratta di un monitoraggio annuale, che individua le azioni che il Comune intende adottare a livello locale allo scopo di assicurare uno sviluppo che preservi salute, sostenibilità e prosperità del Pianeta, ricorrendo per questo scopo a un insieme di misure sociali, ambientali ed economiche in linea con le indicazioni della Commissione Europea contenute nel Pacchetto Clima “Fit for 55” (Green Deal).

Il Comune di Palau intende partecipare al programma “Bandiera Blu”, proponendo la candidatura per le spiagge di Palau Vecchio e de L’Isolotto.

La Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio con l’obiettivo principale di indirizzarle verso un processo di sempre maggiore sostenibilità ambientale.

