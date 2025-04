Fruizione responsabile degli arenili e dell’ambiente marino e costiero; è questo l’obbiettivo di sensibilizzazione che si è posto il Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana”. E lo fa con un’iniziativa volta ad “informare per tempo turisti italiani e stranieri non solo della bellezza, ma anche della fragilità di questi delicati ecosistemi e prevenire eventuali comportamenti che possano recar danno all’ambiente”. Con una serie di pannelli informativi destinati a scuole, associazioni di volontariato, strutture turistiche e ricreative, “gli esperti del Comitato mettono l’accento su una serie di criticità ambientali note agli esperti ai lavori, ma troppo spesso dimenticate o ignorate dal largo pubblico e dal turismo di massa. Salvaguardia delle dune costiere, tutela della Posidonia oceanica, rispetto per la flora e la fauna, osservanza delle norme relative a sabbia, conchiglie e ciottoli della spiaggia sono alcuni dei comportamenti virtuosi dei turisti indicati nella campagna di sensibilizzazione degli “Amici”. Nel decalogo, che si presenta come un agile strumento informativo ed educativo realizzato in italiano e in inglese, vengono chiaramente identificate le buone pratiche generali per salvaguardare spiagge e arenili e preservare i delicati equilibri dei fragili ecosistemi marino e costiero.

