«Vietato avvicinarsi a meno di 20 metri per questioni di sicurezza alla ex Batteria Militare di Capo d’Orso».

Lo prevede l'ordinanza n.3 del sindaco di Palau, Franco Manna. La causa è «lo stato di degrado degli immobili, con pericolo di cedimenti strutturali», immobili «prima appartenenti al Demanio Storico Artistico dello Stato».

Ricevuto in consegna il bene, il Comune di Palau ha effettuato i primi interventi di pulizia e messa in sicurezza e ha effettuato le iniziali valutazioni sullo stato di conservazione dei beni presenti nell’area. «A causa, tuttavia, della mancata effettuazione delle manutenzioni necessarie a garantirne la conservazione, è stato riscontrato che alcuni immobili versano oggi in condizioni di degrado e deterioramento, tanto da comprometterne stabilità e sicurezza».

In seguito ad un sopralluogo, effettuato dal settore vigilanza del Comune insieme al sindaco Manna, è emersa l'esigenza di adottare interventi urgenti, finalizzati al ripristino della sicurezza dell'intera area. Il pericolo è che possano verificarsi cedimenti strutturali agli immobili, con danni a persone e cose.

Come primo intervento-tampone, il Settore Ambiente ha posizionato, su ogni manufatto, la cartellonistica di pericolo e di divieto, allo scopo di interdirne l'accesso e l'avvicinamento da parte di persone non autorizzate. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

