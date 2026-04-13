Un corso pensato per colmare una distanza che, oggi più che mai, pesa nella vita quotidiana, organizzato per una fascia di popolazione che più spesso fatica a stare al passo con tecnologie digitali ormai indispensabili, in un un’epoca in cui prenotazioni, comunicazioni, servizi pubblici e persino i rapporti personali passano sempre più attraverso schermi e applicazioni.

Al cineteatro Montiggia di Palau, prenderà così il via, il 16 aprile prossimo, un ciclo di 10 ore dedicato all’uso di computer e smartphone, con priorità riservata agli over 65. Le iscrizioni sono aperte ai residenti di Palau, con precedenza agli anziani (è propedeutica l’iscrizione al Centro di Aggregazione Anziani).

Il corso base propone un approccio semplice e guidato: dall’invio di email alle videochiamate, dalla consultazione delle notizie fino ai primi passi con programmi come Word ed Excel. Un percorso pensato per restituire autonomia e sicurezza a chi spesso si trova spaesato davanti a icone e impostazioni. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di abbattere il divario digitale, è promossa dal settore Socio Culturale in collaborazione con il Centro di Aggregazione Sociale “Noi di una certa età” e gestita da Oltrans Service.

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