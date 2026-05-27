Intervento straordinario congiunto del Comitato Amici a Difesa dell’Ambiente e di Legambiente sulla spiaggia di Lu Postu, ad Arzachena, interessata da un’importante operazione di pulizia nell’ambito della campagna nazionale “Spiagge e Fondali Puliti”. L’iniziativa ha coinvolto volontari, famiglie e cittadini sensibili alla tutela del paesaggio costiero, impegnati lungo l’intero arenile nella raccolta di plastica, cartoni, bottiglie, microplastiche e rifiuti trasportati dalle mareggiate. Il materiale recuperato è stato accuratamente differenziato in sacchi trasparenti e successivamente avviato al corretto smaltimento.

«L’attività si è svolta in un clima di collaborazione e responsabilità condivisa – afferma il Comitato Amici a Difesa dell’Ambiente nel Territorio di Arzachena – confermando l’importanza del volontariato ambientale come strumento di cura del territorio e di educazione civica. L’intervento dimostra che la collaborazione tra comitati di cittadini e associazioni ambientaliste può produrre risultati concreti e immediati».

Il Comitato sottolinea inoltre come Lu Postu rappresenti «un ecosistema prezioso, spesso trascurato perché lontano dai circuiti turistici più frequentati, ma proprio per questo bisognoso di attenzione costante». L’azione di pulizia si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione volto a promuovere comportamenti responsabili e a contrastare l’abbandono dei rifiuti nelle aree naturali.

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