Sarà il concerto di Marco Carta uno dei momenti più attesi della festa patronale di Palau dedicata a Nostra Signora delle Grazie e San Giuseppe, in programma da domani, 29 al 31 maggio.

Diventato celebre dopo la vittoria ad “Amici” e successivamente al Festival di Sanremo, Marco Carta salirà sul palco di Piazza Due Palme nella serata di sabato 30 maggio, alle 22.

L’artista cagliaritano rappresenta uno dei nomi di maggiore richiamo scelti dal comitato feste patronali “Fidali 82”, organizzatore dell’evento con il patrocinio del Comune di Palau. La sua presenza si inserisce in un calendario che intreccia tradizione religiosa, cultura popolare e intrattenimento.

Le celebrazioni religiose si svolgeranno nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie. Tra i momenti più significativi, venerdì 29 maggio, il raduno delle bandiere devozionali e i vespri solenni, seguiti dalla messa, animata dal coro “Lorenzo Perosi” di Olbia. E poi, la processione di domenica 31 maggio verso il porto, accompagnata dalla banda musicale di Arzachena e dal gruppo folk “Lu Palau”, con la tradizionale benedizione del mare.

Accanto alla devozione, spazio anche agli spettacoli e alla convivialità. Piazza Due Palme ospiterà il premio di poesia “Cala Petralana”, lo spettacolo comico “Feminas” e il concerto della Il Volo Cover Band che chiuderà la manifestazione. Non mancheranno gli stand gastronomici con piatti tipici e sapori della tradizione sarda, dalle seadas agli gnocchetti campidanesi, protagonisti delle tre serate di festa.

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