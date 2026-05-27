Fratelli d’Italia Gallura cambia guida ad Arzachena. Il presidente provinciale del partito, Mario Russu, ha nominato Cristina Azara commissaria del circolo territoriale cittadino. Azara, già membro eletto del Coordinamento provinciale Gallura, succede a Francesco Carletti, eletto poco più di un anno fa, durante il congresso del gennaio 2025.

La decisione rientra, spiega Russu, in un percorso di rinnovamento interno del partito. «Francesco Carletti, che resta all’interno del direttivo cittadino, lascia la guida del partito, in un’ottica di rinnovamento, dopo che lo stesso oggi rappresenta la prima realtà politica di Arzachena». Mario Russu è presidente del Consiglio comunale mentre Cristina Usai, delegata al bilancio, è consigliera regionale. La neo commissaria Cristina Azara, consulente tributarista, avrà il compito di guidare il gruppo locale verso i prossimi appuntamenti elettorali, che sono le elezioni comunali e le politiche del 2027.

«La nostra formazione politica ha già iniziato la stesura di un programma, che sarà alla base delle interlocuzioni con i gruppi politici e civici, che sono già iniziate», afferma il presidente Russu.

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