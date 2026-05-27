Scomparso tra Monti e Arzachena, tutta la comunità si allerta.

Antonio, si legge nel post dei suoi cari, «si è allontanato dalla sua abitazione attorno alle 6:30 del mattino di ieri per andare al lavoro, ma non si è presentato. Ha il telefono spento da ieri mattina e non riusciamo a trovarlo».

L’uomo «ha una Peugeot 106 grigia targa DY820DX. Se lo vedete, contattate le autorità oppure Deborah al +39 379 107 5994. L'area di riferimento è tra Monti ed Arzachena, ma potrebbe essersi allontanato».

(Unioneonline)

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