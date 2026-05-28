Un fine settimana all’insegna dello sport internazionale e della promozione del territorio nel Golfo di Arzachena, pronto ad accogliere dal 30 maggio al 1° giugno il Campionato Nazionale della classe Finn. Per la prima volta la prestigiosa competizione velica approda in Sardegna, trasformando Cannigione in uno dei principali punti di riferimento della vela italiana ed europea. La classe Finn, storica categoria olimpica fino ai Giochi di Tokyo 2020, porterà nelle acque galluresi alcuni tra i migliori timonieri italiani insieme ad equipaggi provenienti da Svizzera, Austria, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo e Brasile. Un evento di rilievo internazionale che ha ottenuto anche il riconoscimento della Federazione, inserendo la regata tra le tappe ufficiali del World Tour Finn Grand Slam. L’iniziativa, promossa dall’assessora comunale allo Sport e Spettacolo Nicoletta Orecchioni, rappresenta un’importante occasione di visibilità per il territorio, capace di coniugare sport, turismo e valorizzazione della costa arzachenese.

Per consentire a cittadini, turisti e appassionati di seguire le gare in sicurezza e assistere da vicino allo spettacolo delle imbarcazioni, il Comune ha predisposto alcune modifiche temporanee alla viabilità. In particolare, la strada davanti al Parco Riva Azzurra sarà interessata da una chiusura parziale al traffico e diventerà un’area pedonale affacciata direttamente sul campo di regata, facilitando anche le operazioni di uscita e rientro in mare degli equipaggi. L’organizzazione dell’evento è affidata allo Yacht Club Cannigione, che coordinerà le attività sportive e logistiche della manifestazione.

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