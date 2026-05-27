Grande partecipazione per il 6° trekking a cavallo nei dintorni di Lu Palazzu di Baldu, organizzato dall’associazione culturale “Lu Juali”. L’evento ha richiamato appassionati provenienti da diversi comuni della Gallura, confermandosi un’importante occasione per valorizzare il territorio e mantenere viva la tradizione equestre.

La prima tappa è stata l’eremo di San Nicola e Trano, per poi proseguire lungo la strada comunale di Lu Naracheddu verso la chiesetta di Santa Maria di l’Agnuli, dedicata a Nostra Signora di Loreto.

Il percorso è continuato in direzione Lu Parisi, passando vicino alla chiesa di Santu Petru di Catrea. I partecipanti hanno inoltre potuto ammirare in lontananza la chiesetta di Santu Ninaldu di Balaiana e il Castello di Balaiana. Successivamente il gruppo ha raggiunto il Castello di Baldu, dove l’associazione «Lu Juali» ha offerto un aperitivo a base di salumi e formaggi locali accompagnati da vermentino. È stata inoltre visitata la piccola chiesa di San Leonardo, situata accanto al palazzo. L’ultimo tratto del trekking ha attraversato i boschi incontaminati che dominano il panorama di Luogosanto, fino al rientro al punto di partenza. Dopo aver sistemato i cavalli, nella Casa di la Festa di San Trano, si è svolto il pranzo offerto dall’associazione.

«Siamo rimasti molto contenti dell'evento – ha affermato presidente dell’associazione “Lu Juali”, Tomaso Careddu – abbiamo fatto del nostro meglio per far sentire tutti i partecipanti come se fossero a casa loro. Come presidente di questa associazione per me è motivo di orgoglio e responsabilità lavorare per far sì che tutto vada bene».

© Riproduzione riservata