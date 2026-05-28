È iniziato nei giorni scorsi in Gallura l’International Opera Competition “Bernardo De Muro”, il concorso lirico internazionale dedicato al grande tenore tempiese che fino a domani, 29 maggio, porta tra Porto Cervo e Tempio Pausania giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Oltre duecento le candidature arrivate da diversi Paesi, e ottanta i cantanti selezionati per le audizioni iniziate lo scorso 26 maggio, al Conference Center di Porto Cervo, davanti ad una prestigiosa giuria internazionale, presieduta da Sebastian Schwarz, responsabile delle compagnie di canto del Teatro alla Scala. Il gran finale è in programma il 29 maggio alle 19 al Teatro del Carmine di Tempio, dove si terrà il Concerto di Gala dei finalisti con la proclamazione dei vincitori.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Bernardo De Muro ETS nell’ambito del Festival Bernardo De Muro, punta a trasformare la Sardegna in un punto di riferimento internazionale per la lirica contemporanea e per la valorizzazione dei giovani interpreti. In giuria siedono direttori artistici e casting manager di alcuni tra i più importanti teatri d’opera europei e internazionali, da Londra a Berlino, da Vienna a Dublino.

«In Sardegna siamo alla ricerca di nuove voci capaci di conquistare i grandi teatri del mondo», ha dichiarato Sebastian Schwarz, sottolineando il valore culturale dell’iniziativa e l’alto livello dei partecipanti. Il concorso mette in palio premi economici fino a ottomila euro, oltre a importanti opportunità professionali e al Premio della Critica realizzato con l’Associazione Nazionale Critici Musicali.

© Riproduzione riservata