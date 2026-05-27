L’impiego delle nuove tecnologie legate all'Intelligenza artificiale, fra cui la robotica, nella chirurgia ortopedica: è questo uno dei temi del convegno organizzato a Olbia sabato prossimo dai chirurghi ortopedici Sebastiano e Franco Cudoni, direttori rispettivamente dei reparti ortopedici e dei Dipartimenti di Emergenza e Urgenza degli ospedali "Giovanni Paolo II" di Olbia e "Santissima Annunziata" di Sassari.

Parteciperanno i maggiori esperti di chirurgia robotica ortopedica con le maggiori casistiche in Italia, insieme a specialisti delle infezioni in chirurgia elettiva protesica e traumatologica, provenienti dal Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Campania e Puglia, oltre a tutti i direttori delle Ortopedie della Sardegna. In una nota degli organizzatori si legge: “È arrivato il tempo di superare la fase esclusivamente esperienziale nelle procedure chirurgiche di protesizzazione delle articolazioni maggiori, avvalendosi degli strumenti acquisiti con l’intelligenza artificiale nella pianificazione ed esecuzione degli interventi”.

Gli specialisti Sebastiano e Franco Cudoni spiegano: «Da anni nelle nostre strutture sanitarie pubbliche e private sono state introdotte le procedure robotiche e anche la nostra comunità scientifica sarda può garantire prestazioni di eccellenza nella chirurgia protesica delle articolazioni maggiori di anca, ginocchio e spalla».

© Riproduzione riservata