I Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato in flagranza un 37enne con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente. I militari lo hanno trovato, all’interno di un esercizio pubblico, in possesso di una dose di cocaina nascosta nel portafoglio e di altre due dosi nello zaino.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 37enne, dove sono stati rinvenuti oltre 100 grammi di marijuana, 40 grammi di cocaina e 8 grammi di hashish, nonché due bilancini di precisione e altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente, tutto sequestrato.

L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

(Unioneonline)

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