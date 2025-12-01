Ergastolo confermato in appello per il campano Davide Iannelli, 55 anni, condannato per il brutale omicidio del vicino di casa e rivale, Tony Cozzolino, commesso nel marzo 2022 a Olbia.

La Corte d’Assise d’Appello di Sassari ha accolto le richieste della Procura Generale e delle parti civili (Giampaolo Murrighile, Antonio Fois e Massimo Perra).

Tony Cozzolino venne cosparso di benzina e poi Iannelli appiccò le fiamme che procurarono alla vittima ustioni letali (Cozzolino cessò di vivere in ospedale dopo diversi giorni di agonia). I giudici hanno escluso la legittima difesa e hanno confermato l’aggravante della crudeltà.

Iannelli, stando alla ricostruzione dei pm di Tempio, allontanandosi guardò la vittima avvolta dalle fiamme senza fare nulla. Non si esclude il ricorso in Cassazione delle difese, Cristina e Abele Cherchi.

Iannelli è il marito di Rosa Bechere, la donna della quale non si hanno più notizie dal 25 novembre di tre anni fa.

