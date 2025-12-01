La Giunta comunale di La Maddalena ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica, proposto dall’assessora al lavori pubblici, Federica Porcu, riguardante i “Lavori di ristrutturazione dei campi da tennis Moneta”, dal valore complessivo di 250mila euro, redatto dal geom. Giorgio Tonelli. La somma è stata interamente impegnata sul capitolo 4772/2025, dando così avvio a un intervento atteso da anni dagli sportivi isolani.

Il progetto prevede il completo rifacimento dei due campi di via Benvenuto Cellini, bisognosi di interventi, con superfici lesionate e parti disgregate. I lavori includono la rimozione dell’attrezzatura esistente e dei vecchi pali perimetrali, la sistemazione del sottofondo, l’installazione di nuove canalette di drenaggio e la posa di un manto in resina acrilica GreenSet: “Velocity Blue” per l’area di gioco e “True Blue” per il contorno, con tracciature regolamentari FITP. Le colorazioni scelte saranno il "Velocity Blue" per quanto riguarda il rettangolo da gioco, mentre per la restante superficie del campo dovrà essere utilizzato il "True Blue". Le linee di tracciamento dei campi da gioco saranno di colore bianco.

Un capitolo importante riguarda l’illuminazione: i fari saranno sostituiti con nuovi proiettori LED ad alte prestazioni, montati su rastrelliere adeguate agli standard richiesti per competizioni anche nazionali. Prevista inoltre la completa sostituzione delle recinzioni, progettate per resistere ai forti venti dominanti. Particolare attenzione è dedicata all’accessibilità. Saranno realizzati scivoli e rampe conformi alle normative vigenti, con parapetti, corrimano, cordoli laterali e percorsi tattili per utenti con disabilità motorie e sensoriali, garantendo così la piena fruibilità dell’impianto fin dall’ingresso. Con questo intervento si punta ad avere un impianto moderno, sicuro e adatto a ospitare eventi importanti.

