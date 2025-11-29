L’8 dicembre prossimo Luogosanto dà ufficialmente il via alla stagione natalizia con “Aspettando il Natale”, un appuntamento che ogni anno accende il cuore della città mariana di emozioni, profumi e tradizioni e fede. Il pomeriggio si apre con il mercatino di Natale al Museo Diocesano, dove artigianato, decorazioni e prodotti locali raccontano la creatività e l’anima del paese. Alle 18.00 la Santa Messa accompagna simbolicamente l’ingresso nel periodo più atteso dell’anno, impreziosita dalla voce di Carla Denule, interprete molto amata in Sardegna per il suo stile intenso e per la capacità di unire tradizione e modernità nel canto. Alle 18.30, in Piazza della Basilica, si terrà la cerimonia di accensione dell’albero di Natale, un gesto che illumina il borgo e riunisce residenti e visitatori in un clima di calore condiviso. A seguire, ancora Carla Denule, con la sua Band, regaleranno un concerto ricco di atmosfere natalizie, proponendo il proprio ampio ed apprezzato repertorio, creando momenti di coinvolgimento per grandi e piccoli. La serata proseguirà alle 19.30 con una cena organizzata dai Fidali 1982, che proporranno piatti tipici come la polenta e gli acciuleddi, insieme ai tradizionali gadget e alla possibilità di asporto. “Non perdetevi la magia e il calore delle feste... vi aspettiamo!”, scrivono gli organizzatori.

