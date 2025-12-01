Tempio Pausania si prepara a ospitare Wonderland 2025, in programma sabato 6 e domenica 7 dicembre, in Piazza XXV Aprile. L’iniziativa, organizzata dall’associazione LMF con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Classe 1981, propone un calendario pensato per coinvolgere residenti e visitatori in un clima natalizio diffuso.

Nel fine settimana saranno presenti i Mercatini di Natale, con espositori di artigianato e prodotti tipici, e il Villaggio di Babbo Natale, dedicato alle attività per i più piccoli. Le vie del centro faranno da scenografia alla tradizionale Parata di Natale, accompagnata dalla Banda Città di Tempio, mentre l’Accensione del Grande Albero rappresenterà il momento simbolico dell’avvio ufficiale delle festività cittadine.

A completare l’offerta, un’area food & drink curata dalla Classe 1981 e un servizio di Ape Calessino per facilitare gli spostamenti tra le attrazioni. Gli organizzatori anticipano che il programma dettagliato verrà diffuso nei prossimi giorni. Con Wonderland, Tempio Pausania punta a consolidare un appuntamento ormai centrale nel calendario degli eventi invernali del territorio.

