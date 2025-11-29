Si sono concluse lo scorso 27 novembre a Palau le votazioni per l’elezione dei presidenti dei rioni e delle frazioni, consultazioni prive di valore amministrativo formale ma pensate per rafforzare la partecipazione civica.

Le operazioni di voto si sono svolte online e hanno coinvolto i residenti delle diverse zone del territorio comunale. Questi i risultati: nessuna candidatura per il rione Centro; nel rione Palau Vecchio è stato eletto Antonello Contu; nel rione Stazione confermato Daniele Deiana; a Capo d’Orso, rione e frazione, eletta Caterina Ledda; per la frazione La Capannaccia è stata scelta Maria Francesca Giorgioni; nella frazione Barrabisa eletto Michele Geromino.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione guidata dal sindaco Franco Manna, che ha rinnovato così un progetto avviato nel 2018 con l’approvazione del “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle Consulte per la valorizzazione dei rioni e delle frazioni”.

Il documento disciplina un modello partecipativo che prevede elezioni annuali aperte ai cittadini maggiorenni residenti stabilmente nella propria zona. Le candidature dovevano pervenire entro il 20 novembre, mentre le votazioni erano fissate per giovedì 27 novembre, dalle 16 alle 21, esclusivamente in modalità digitale.

Ogni Consulta è formata da un presidente e da un segretario: quest’ultimo viene designato dal presidente eletto entro 5 giorni dall'elezione. Il regolamento stabilisce inoltre specifiche cause di ineleggibilità, escludendo candidati con incarichi in partiti, organizzazioni politiche o sindacali, chi ricopre ruoli politico-amministrativi e gli appartenenti al clero.

© Riproduzione riservata