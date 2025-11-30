Al via la XII edizione di “Notte de Chelu. Berchidda, il paese dei presepi”: il prossimo fine settimana si accende la manifestazione che trasforma il paese gallurese in un viaggio tra presepi artigianali e tradizioni enogastronomiche.

Alla scoperta degli otto presepi a grandezza naturale realizzati a mano e allestiti dalla creatività e dalla maestria degli abitanti di altrettanti rioni, tappe di un itinerario guidato, quest'anno, dalla Stella cometa e arricchito da due nuove installazioni, il presepe di Norcia e quello popolare napoletano, donato al Comune di Berchidda da un artigiano (e chirurgo) di Olbia che sarà posizionato nel centro storico, in uno spazio di trenta metri quadri.

In mezzo a luci, canti natalizi, spettacoli itineranti e mercatini artigianali, l'evento è anche un percorso tra i sapori e i saperi del patrimonio agroalimentare e vinicolo della comunità, con degustazione di piatti e prodotti tipici. Organizzato dalla Pro Loco di Berchidda, con il patrocinio del Comune, a partire da questa edizione, Notte de Chelu avrà anche il suo coro: masterclass di canto, il 5 dicembre con la cantautrice di Villacidro, Claudia Aru, che guiderà il gruppo alla sua prima esibizione in occasione dell'inaugurazione dei presepi. Durante l'evento, visite al Museo del Vino e al Museo Pietro Casu, poeta e sacerdote berchiddese che ha composto (anche), nel 1927, la canzone natalizia Notte de Chelu da cui prende il nome la manifestazione.

