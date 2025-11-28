Nuovo sopralluogo dei carabinieri del Ris con il sostituto Alessandro Bosco nella casa degli indagati per la scomparsa di Rosa Bechere, Maria Giovanna Demuro e Giorgio Beccu.

Alla presenza del difensore Giampaolo Murrighile (che assiste i due assieme al collega Angelo Merlini) i militari hanno analizzato l’abitazione di Su Canale, frazione di Monti, in cui la coppia visse in passato, cercando tracce biologiche con il luminol.

A quanto si apprende stanno provando a individuare una botola, un pozzo o una cavità nascosta in un muro. Ma per il momento senza risultati.

Le nuove indagini sulla scomparsa di Bechere (la pensionata olbiese della quale non si hanno più notizie da tre anni) hanno subito nelle ultime settimane una improvvisa accelerazione.

Sino a questo momento non è stato trovato alcun elemento a carico delle persone indagate, per le posizioni di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu era stata chiesta l’archiviazione.

