Fede, scienza e macchine pensanti: Pizzichini guida all’Euromediterraneo una riflessione sull’era digitaleAppuntamento mercoledì 3 dicembre alle 18.30
L’Istituto Euromediterraneo apre una finestra sul futuro con l’incontro “Anche le macchine hanno un’anima? Le domande della fede di fronte all’intelligenza artificiale”, in programma mercoledì 3 dicembre alle 18.30 nell’Aula Poupard di Tempio Pausania.
Al centro dell’evento, gratuito e aperto al pubblico, il dialogo tra fede e innovazione tecnologica, un tema che l’avanzata dell’AI rende urgente e non più rimandabile. A guidare la riflessione sarà Andrea Pizzichini, docente di Teologia Morale, invitato a interrogarsi su come la spiritualità possa confrontarsi con macchine sempre più autonome, capaci di apprendere, creare e interagire con l’essere umano.
La locandina dell’incontro richiama un universo digitale pulsante, simbolo di un mondo in trasformazione che chiede nuove categorie etiche e culturali. L’appuntamento vuole offrire strumenti per comprendere il cambiamento in atto e per orientarsi con consapevolezza fra opportunità, rischi e interrogativi profondi sulla natura dell’uomo. Info: 079 631883 – segreteria@istitutoeuromediterraneo.it