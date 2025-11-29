La Maddalena sta accogliendo un importante appuntamento culturale: la tappa gallurese del progetto internazionale promosso da AIAM Gallura (Accademia Internazionale di Arte Moderna), nuova delegazione nord-orientale dell’Accademia Internazionale d’Arte Moderna.

Dopo l’esposizione a Roma, nella storica Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, le opere degli artisti del Brasile sono ora nell’isola madre dell’arcipelago per celebrare il Giubileo attraverso il linguaggio universale dell’arte. Da ieri 28 al 30 novembre, l’atrio del Municipio di Piazza Garibaldi ospita una selezione di opere.

L’iniziativa porta in Gallura l’eredità di una lunga tradizione che l’AIAM coltiva dal 1955, promuovendo relazioni culturali internazionali e utilizzando l’arte come strumento di dialogo e inclusione sociale. La scelta di La Maddalena non è casuale: l’isola, profondamente legata alla figura di Garibaldi, rappresenta un crocevia simbolico tra storia, identità e apertura al mondo. In questo scenario unico, l’incontro con gli artisti sudamericani diventa occasione per rinnovare lo spirito di scambio e valorizzazione che anima la missione dell’AIAM Gallura.

Una tre giorni di colori, visioni e emozioni, che avvicina idealmente Sardegna e Brasile. Dopo la tappa di La Maddalena, l’esposizione si trasferirà successivamente ad Olbia, dal 17 al 18 dicembre, alla Japanese Noy di via Asproni n. 6.

