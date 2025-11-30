Si tratta del primo evento pubblico ufficiale in vista delle prossime elezioni comunali, organizzato per il 4 dicembre dai circoli, dalle sezioni e dalle sigle del centro-sinistra. A promuoverlo sono il Partito Democratico, Progetto Sardegna di Soru (strappo elettorale ricucito, pare, a La Maddalena), i Progressisti, Sinistra Italiana e Sinistra Futura. L’iniziativa viene presentata come «aperta al contributo di tutti», spiegano gli organizzatori: «a chi ha qualcosa da dire, a chi vuole mettersi in gioco, a chi crede che partecipare sia il primo passo per cambiare». L’obiettivo è costruire «un progetto di ispirazione progressista, ma pronto a dialogare con approcci diversi, con chi ha a cuore il futuro della nostra isola, indipendentemente dalle appartenenze». Protagonisti dell’iniziativa politico–amministrativa ed elettorale saranno i cinque rappresentanti degli schieramenti: Antonello Naseddu per il PD, Mauro Bittu per Progetto Sardegna, Dario Lorenzoni per i Progressisti, Giorgio Pirina per Sinistra Italiana e Piero Deliperi per Sinistra Futura. «Sentiamo la responsabilità di avviare un confronto che rimetta al centro una discussione vera: una visione di futuro che parta dalla situazione attuale», scrivono i cinque. Non parlano tuttavia di “Campo Largo”, poiché non risulta presente, tra gli organizzatori, il Movimento 5 Stelle, né di centro-sinistra in senso ampio, mancando tra costoro Orizzonte Comune, il movimento dell’assessore regionale Franco Cuccureddu, rappresentato a La Maddalena da Stefano Cossu. L’iniziativa è comunque «aperta al contributo di tutti», precisano ancora gli organizzatori, auspicando non solo una significativa partecipazione dei cittadini, ma anche la presenza di esponenti politici appartenenti ai raggruppamenti che si riconoscono nell’area progressista e di centro-sinistra. L’appuntamento è fissato per giovedì prossimo alle ore 17:30, ai Magazzini Ilva di Cala Gavetta.

