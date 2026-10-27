Una lite e poi l’accoltellamento, tutto nel cuore di Olbia, nel centralissimo Corso Umberto. I Carabinieri indagano sul drammatico episodio che vede come vittima un uomo di 42 anni, a quanto pare di origini pugliesi.

La persona soccorsa nel pomeriggio dal personale del 118 è stata trasferita nel Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II con gravissime ferite al torace, i fendenti avrebbero raggiunto più volte cuore e polmoni.

La vittima è andata in arresto cardiaco, gli specialisti del Pronto Soccorso di Olbia stanno cercando di salvare l’uomo trovato riverso sul marciapiede di Corso Umberto poco prima delle 17.

I Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia avrebbero già imboccato una precisa pista investigativa, i militari stanno cercando una persona che potrebbe essere stata identificata subito dopo l’accoltellamento.

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