Stop ai tir nel centro urbano e via libera a una variante richiesta dalla Asl Gallura per procedere con la realizzazione di una nuova struttura: approvati all'unanimità due punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Olbia, riunito questo pomeriggio. Per la prima volta, la città si dotata di un Regolamento per il transito dei mezzi pesanti in ambito urbano che vieta l'ingresso nelle strade comunali ai camion superiori a 3,5 tonnellate che possono transitare solo previa autorizzazione dalle 5 alle 7.30 o, per comprovate esigenze, con deroghe temporanee agli orari. Poi, l'assemblea civica ha approvato anche una variante del piano di zonizzazione proposta dalla Asl Gallura per consentire la costruzione di una foresteria per medici, infermieri e familiari dei pazienti, con ventiquattro bilocali, su una superficie di oltre 1.300 metri quadrati adiacente all'ospedale Giovanni Paolo II.

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