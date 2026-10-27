Incidente nella notte sulla Provinciale 59 al bivio per Baia Sardinia e Cannigione.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena sono intervenuti assieme al 118 e ai carabinieri per soccorrere un automobilista, rimasto ferito dopo che la sua auto è uscita di strada, rimanendo interamente incastrata sul guard rail.

L’uomo è stato estratto dall’abitacolo e trasportato in ospedale. Per lui, fortunatamente, conseguenze non gravi.

(Unioneonline)

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