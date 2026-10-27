Ad Arzachena si fanno sempre meno figli, ma la popolazione continua a crescere grazie ai nuovi residenti. È quanto emerge dai dati demografici aggiornati al 26 ottobre, che evidenziano un saldo naturale negativo, compensato dall'arrivo di persone provenienti da altri Comuni o dall'estero.

Dall'inizio dell'anno sono nati appena 45 bambini, mentre i decessi sono stati 95. Una differenza di 50 unità che, in assenza di nuovi residenti, avrebbe determinato una diminuzione della popolazione. Il confronto con gli anni precedenti conferma la contrazione delle nascite: nello stesso periodo del 2025 erano state 62, nel 2024 se ne erano registrate 60.

Nonostante il calo della natalità, Arzachena conta attualmente 13.948 abitanti, 25 in più rispetto all'inizio dell'anno. A determinare l'incremento è il movimento migratorio: 309 persone hanno trasferito la propria residenza nel Comune, mentre 234 hanno scelto di stabilirsi altrove. Il saldo migratorio, positivo per 75 unità, ha dunque più che compensato quello naturale negativo.

Particolarmente significativo il confronto con vent'anni fa. Nel 2006, sempre nei primi dieci mesi, ad Arzachena erano nati 88 bambini, quasi il doppio rispetto ai 45 di quest'anno. I decessi erano stati 79, con un saldo naturale positivo di nove unità. Oggi il rapporto si è completamente rovesciato: i morti sono più del doppio dei nuovi nati.

Un cambiamento demografico che conferma il progressivo indebolimento della natalità, mentre la tenuta della popolazione dipende sempre più dalla capacità del territorio di attrarre nuovi residenti.

© Riproduzione riservata