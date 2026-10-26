«Accogliamo con soddisfazione il riconoscimento Blue Marina Awards® 2026, che valorizza il percorso della Marina di Porto Cervo nel coniugare qualità dell’accoglienza, sostenibilità, innovazione e sicurezza», dichiara Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding.

La Marina di Porto Cervo, tra gli approdi più prestigiosi del Mediterraneo e parte del Gruppo Smeralda Holding si conferma dunque, anche nel 2026, tra le eccellenze della portualità italiana, ottenendo per il quarto anno consecutivo il Blue Marina Awards® nella categoria dedicata ai porti turistici a vocazione superyacht. «Per noi, l’eccellenza nell’ospitalità nautica si costruisce ogni giorno attraverso la professionalità delle persone e un’attenzione costante all’ambiente in cui operiamo – aggiunge Ferraro – Questo risultato conferma il valore del lavoro svolto e ci incoraggia a proseguire negli investimenti per rispondere alle aspettative dei nostri ospiti e contribuire alla valorizzazione del territorio».

Il riconoscimento è stato conferito il 21 ottobre scorso, nel corso della cerimonia conclusiva della quinta edizione dei Blue Marina Awards®. A ritirare il premio per la Marina di Porto Cervo a Roma è stato Davide Cerea, CFO di Smeralda Holding e di Marina di Porto Cervo, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. La valutazione della Marina di Porto Cervo si basa su un sistema di oltre 40 indicatori di performance, aggiornati annualmente, che riguardano la sostenibilità ambientale, l’energia e il clima, l’innovazione e la digitalizzazione, il turismo e l’accoglienza, l’inclusività e l’accessibilità, oltre alla sicurezza e alla gestione del rischio. La Marina di Porto Cervo dispone di circa 600 posti barca, può accogliere imbarcazioni fino a 160 metri di lunghezza e ospita una clientela prevalentemente estera.

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