Centocinquantamila euro all’anno dalle contravvenzioni, per complessivi 450mila euro nel triennio 2027-2029. È la previsione delle entrate del Comune di La Maddalena derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada, escluse quelle relative al superamento dei limiti di velocità. Si tratta di somme di competenza comunale, per le quali non sono previsti trasferimenti allo Stato. Gli importi, stimati sulla base dell’andamento degli anni precedenti, non rappresentano tuttavia incassi già acquisiti. La Giunta, con una deliberazione approvata, ha stabilito come destinare la quota delle entrate vincolata per legge alla sicurezza stradale.

Dei 150mila euro annui, 55.560 costituiscono l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, necessario a fronteggiare il rischio di mancata riscossione. La previsione al netto di tale accantonamento è quindi di 94.440 euro, dei quali 47.220 sono soggetti a specifici vincoli di destinazione. Per il 2027, il Comune prevede 11.805 euro per l’acquisto della segnaletica stradale e altrettanti per apparecchiature informatiche e programmi destinati alla Polizia locale, utilizzati per l’accertamento delle infrazioni. Altri 13.610 euro finanzieranno straordinari e progetti per il miglioramento della sicurezza stradale, compresi il potenziamento dei servizi notturni e la prevenzione delle violazioni. Ulteriori 10mila euro saranno destinati all’acquisto di barriere mobili per la Protezione civile.

Non sono previsti stanziamenti, nell’ambito di queste risorse, per assunzioni a tempo determinato. La quota vincolata resterà di 47.220 euro annui anche nel 2028 e nel 2029, con alcune variazioni nella distribuzione delle spese. Le cifre potranno essere aggiornate in base alle entrate effettivamente accertate.

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