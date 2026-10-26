Due giornate di incontri e proiezioni a Tempio dedicate al film di Salvatore Mereu, “Alberi erranti”.

Il cinema teatro Giordo ospiterà una serie di iniziative che vedranno la presenza dello stesso Mereu e dello scrittore Alberto Capitta, autore del libro dal quale è stato tratto il film. Capitta ha firmato la sceneggiatura insieme a Salvatore Mereu.

Nelle giornate di martedì e mercoledì, di mattina, è stata organizzata una proiezione per le scuole cittadine. Mereu e Palitta incontreranno gli studenti. Sempre domani, ma alle 18, proiezioni e incontro con il regista e lo scrittore. Il film è tratto dal romanzo "Alberi erranti e naufraghi”, libro dell’anno 2013 della trasmissione di Rai Radio 3 “Fahrenheit” e, sempre nel 2013, premio Brancati nella sezione narrativa.

Alberto Capitta da diversi anni ormai vive e lavora a Tempio.

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