«Guardi preferisco non rilasciare alcuna dichiarazione durante il processo, anche per rispetto del giudice. Comunque confermo, questa vicenda mi ha molto amareggiato».

Gianluca Vacchi ha detto queste parole nel tardo pomeriggio, all’uscita dal palazzo di giustizia di Tempio. Mr. Enjoy ha lasciato il Tribunale della cittadina gallurese dopo una lunga deposizione nel processo che lo vede vittima della presunta gestione infedele del suo patrimonio.

Sotto accusa c’è Pietro Oliva, imprenditore di San Pantaleo (Olbia) che per oltre dieci anni è stato il factotum di Vacchi. A Oliva, difeso dagli avvocati Domenico Putzolu e Maria Caterina Pisano, viene contestato il reato di appropriazione indebita per oltre un milione di euro.

Vacchi oggi ha confermato in aula il contenuto della sua querela. L’imprenditore, influencer e dj bolognese ha detto di avere dato a Oliva un mandato pieno per assisterlo nella gestione delle sue incombenze quotidiane (governo delle abitazioni in Italia e Stati Uniti, viaggi, acquisti di beni di consumo e organizzazione di attività e svaghi, in particolare nei mesi estivi).

Oliva poteva utilizzare per le spese un conto corrente di Vacchi (attraverso delle carte di credito). Mr. Enjoy ha detto: «Il tema è questo, perché ha effettuato bonifici sui suoi conti?». In sostanza l’imprenditore ha lasciato intendere chiaramente di sentirsi “tradito” dalla condotta di una persona alla quale aveva dato fiducia.

Gianluca Vacchi, assistito dall’avvocato Gino Bottiglioni, ha risposto alle domande del pm Gianmarco Vargiu, del giudice Tommaso Andorlini e dei difensori di Oliva, Domenico Putzolu e Maria Caterina Pisano. Putzolu ha chiesto a Vacchi di giustificare continui prelievi di denaro contante dai suoi conti, soldi che poi Oliva gli consegnava. Il processo riprenderà a marzo.

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