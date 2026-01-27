Mattinata difficile per i passeggeri arrivato al porto Isola Bianca di Olbia dopo la traversata da Livorno a bordo di una nave della Grimaldi.

All’approdo in Sardegna tanti si sono spostati nei garage per uscire con la loro auto ma il portellone per lo sbarco non è stato aperto. Stando a quanto si apprende c’è stato un malfunzionamento della pedana che avrebbe dovuto raggiungere il molo: informazioni ufficiose perché a nessuno, nonostante alcune ore di attesa, è stata fornita alcuna informazione o assistenza.

La nave è arrivata nel rispetto dell’orario e l’attesa, con il malcontento che ha montato progressivamente, si è protratta fino a circa le 10, dopo alcune ore.

