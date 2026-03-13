La presenza delle Confraternite affonda le proprie radici in tempi antichi e rappresenta ancora oggi una componente significativa della vita religiosa e comunitaria. E lo conferma la recente Via Crucis delle Confraternite della Diocesi di Tempio-Ampurias che si è svolta a Luras, nella chiesa parrocchiale, alla quale hanno partecipato le confraternite di Nulvi, Trinità d’Agultu, Perfugas, La Maddalena, Aggius, Calangianus e Luras; alcune di queste anche piuttosto antiche, con la partecipazione di circa sessanta confratelli e consorelle.

Tradizionalmente composte da uomini, due anni fa è stata sciolta l’unica femminile presente diocesi, a Tempio Pausania, mentre ne esiste una sola mista, uomini e donne, la Confraternita del Getsemani, della parrocchia di Moneta (La Maddalena), la più giovane di quelle presenti a Luras, costituita nell’anno 2000.

Nate come associazioni di fedeli impegnati nella preghiera, nella devozione e nelle opere di carità, le confraternite nel tempo hanno custodito tradizioni e riti che continuano a caratterizzare molte comunità. In diversi paesi della Gallura questa presenza antica e di profonda fede testimonia come le confraternite non siano realtà superate dal tempo, ma mantengano ancora solidità e vivacità anche in un’epoca segnata da una più generale scristianizzazione e da un progressivo allontanamento dalla pratica religiosa. Tra le difficoltà più avvertite rimane tuttavia quella del ricambio generazionale, che in molti casi fatica a concretizzarsi.

La celebrazione di Luras è iniziata con una processione, con la reliquia della Santa Croce portata da don Roberto Aversano, cappellano diocesano delle confraternite e parroco di Luogosanto e Bassacutena, poi esposta sull’altare della parrocchiale. Accanto al lui il parroco di Luras, don Cosma Caria, e altri due sacerdoti. Un momento di preghiera “sobrio e suggestivo”, lo ha definito Agostino Canu, priore della Confraternita del Getsemani, il quale riconosce l’impegno di lavoro che sta svolgendo da quando ne è responsabile, don Roberto Aversano, con vari incontri nel corso dell’anno, formativi e programmatori.

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