Dalla Pasqua Aggese (che apre il programma) a “Isole che parlano”, dagli eventi di Slow Food Gallura alla Sagra del Vermentino di Monti, sono oltre 350 le iniziative finanziate da Salude & Trigu, la principale azione di marketing territoriale promossa dalla Camera di Commercio di Sassari per valorizzare identità, tradizioni e produzioni locali del Nord Sardegna. Presentato ad Olbia, protagonista come uno dei principali punti di promozione del progetto grazie agli spazi informativi e pubblicitari dedicati alla rete all’interno dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, il programma coinvolge 77 comuni del Nord Sardegna che daranno vita a un calendario distribuito tra aprile e dicembre. Una scelta strategica, si è sottolineato durante il lancio, che punta a valorizzare soprattutto i mesi spalla; oltre il 70% degli eventi sarà, infatti, organizzato fuori dall’alta stagione estiva, con l’obiettivo di promuovere un turismo esperienziale e autentico durante tutto l’anno. All’interno della rete, un ruolo di primo piano è ricoperto dalla Gallura, con 23 comuni coinvolti.

Dal territorio sono arrivate ben 35 candidature, di cui 25 sono state ammesse alla rete 2026. Per sostenere l’organizzazione degli eventi, ai beneficiari dell’area Gallura saranno assegnati voucher fino a un massimo di 18.000 euro, destinati a coprire parte delle spese. “Con la presentazione odierna a Olbia, Salude & Trigu consolida il suo ruolo di collante tra imprese e territorio -le parole di Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari - Siamo giunti all’ottava edizione con una forza rinnovata: una dotazione che supera il milione di euro e una rete che copre oltre i due terzi del territorio provinciale. Il nostro obiettivo resta quello di internazionalizzare le nostre tradizioni, sostenendo gli organizzatori con una comunicazione coordinata e moderna». Il programma, nato nel 2019 con l’obiettivo di creare sinergie tra imprese, associazioni e territori, si conferma anche nel 2026 come uno dei principali strumenti di promozione culturale e turistica dell’area. L’edizione di quest’anno mette in campo una dotazione finanziaria superiore a un milione di euro, destinata a sostenere una rete di 100 eventi selezionati tra 156 domande pervenute.

Il calendario della nuova edizione si articola attorno a quattro grandi aree tematiche che raccontano l’identità del Nord Sardegna: 17 eventi raccontano le produzioni tipiche locali, 24 porteranno in scena folclore e riti della tradizione, 46 eventi riguarderanno arti visive, musica e letteratura, infine altre 13 manifestazioni di rilievo. “Salude&Trigu è sempre più forte – ha dichiarato il segretario generale Camera di Commercio, Pietro Esposito– Iniziative moderne a carattere musicale e folcloristico con la presenza della cucina tradizionale e l’apertura delle cantine.

Aumentano il numero dei comuni e aumenta la forza di comunicazione del nostro network; non solo la Camera di Commercio investe ma promuove una collaborazione molto importante tra gli organizzatori delle comunità che, ormai, stanno intersecando gli eventi. Quando parliamo di questo programma - ha concluso Esposito - parliamo di un caso nazionale visto che il calendario sta diventando un motivo di vacanza nell’Isola. La nuova fase dell’azione camerale investe sempre più tutti gli attori del territorio. Come il Cipnes con il quale questa partnership si rafforzerà”. Accanto agli eventi, il progetto prevede un articolato piano di comunicazione che comprende un sito web dedicato, la gestione coordinata dei canali social e una rubrica in co-branding per ampliare la visibilità del brand Salude & Trigu sui mercati nazionali e internazionali.

© Riproduzione riservata