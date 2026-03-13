La quarta edizione di “RETE”, organizzata da Behind The Drink, si svolgerà a Calangianus, dal 21 al 23 marzo prossimo. Ne dà informazione il GAL Anglona Coros. L’appuntamento con le imprese che vogliono incontrarsi, confrontandosi per promuovere con una finalità ben precisa il proprio brand è dunque fissato nel centro gallurese, che da tempo si identifica con il concetto di produttività, facendo parte dal 1979 dei cento comuni più industrializzati d’Italia.

Il 21 e 22 marzo saranno dedicati al consumatore, che attraverso l’App, potrà accedere per conoscere e acquistare, mentre il 23 marzo sarà dedicato al solo personale di settore del comparto Horeca. Sarà possibile creare un fitto sistema di collaborazioni, partnership e intese commerciali fra produttori, artigiani e imprese locali. Espositori e pubblico saranno accolti all’interno dell’Expo in via Dante 10.

«La vera innovazione di RETE - scrive GAL Anglona Coros - arriva dalla possibilità offerta ad alcune imprese di partecipare gratuitamente, ottenendo uno stand senza alcun investimento economico, grazie all’intervento, particolarmente costruttivo dei partner presenti, dal Gal Alta Gallura, a Le strade del Vermentino, al Distretto Rurale della media valle del Tirso, al Distretto Ruralità Nord Sardegna, che acquistano gli spazi, messi poi a disposizione delle aziende del territorio».

Per visitare RETE sarà sufficiente scaricare l’App, registrarsi, creare un account e da quel momento sarà possibile visitare gli stand, interagire con gli espositori, scegliere eventuali prodotti da acquistare e scambiare idee e opinioni con tutti i presenti.

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